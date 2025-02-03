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Узбекистан и Иордания договорились о безвизе для владельцев диппаспортов

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Иордании заключили соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов. Об этом сообщил министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов.

Источник: Министерство иностранных дел Республики Узбекистан

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади.

Речь шла о развитии экономических связей, увеличении туристического потока, развитии отношений между городами-побратимами и народами двух стран, улучшении взаимосвязанности.

Стороны также подписали программу совместного сотрудничества министерств иностранных дел на 2025 — 2027 годы.

Кроме того, в ходе визита в Иорданию глава МИД Узбекистана встретился с министром высшего образования этой страны Азми Махафза и руководителями ведущих иорданских университетов.

Мы договорились о тесном сотрудничестве во многих форматах, включая совместные программы, студенческие обмены, проведение научных конференций и многое другое.

говорится в сообщении

Бахтиёр Саидов также провел переговоры с министром инвестиций Иордании Хейри Амром. Стороны обсудили создание межправительственной комиссии, проведение совместных бизнес-форумов, разработку инвестпроектов и другие актуальные темы.