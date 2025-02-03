Узбекистан и Иордания договорились о безвизе для владельцев диппаспортов

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади.
Речь шла о развитии экономических связей, увеличении туристического потока, развитии отношений между городами-побратимами и народами двух стран, улучшении взаимосвязанности.
Стороны также подписали программу совместного сотрудничества министерств иностранных дел на 2025 — 2027 годы.
Кроме того, в ходе визита в Иорданию глава МИД Узбекистана встретился с министром высшего образования этой страны Азми Махафза и руководителями ведущих иорданских университетов.
Мы договорились о тесном сотрудничестве во многих форматах, включая совместные программы, студенческие обмены, проведение научных конференций и многое другое.
Бахтиёр Саидов также провел переговоры с министром инвестиций Иордании Хейри Амром. Стороны обсудили создание межправительственной комиссии, проведение совместных бизнес-форумов, разработку инвестпроектов и другие актуальные темы.