Юрий Слюсарь: Дон и Донбасс проведут совместные мероприятия к юбилею Великой Победы

Юрий Слюсарь и Денис Пушилин обсудили на встрече сферы, в которых два соседних региона могут развивать межрегиональное партнерство. Помимо взаимодействия в экономике и социальной сфере, много точек соприкосновения у Ростовской области и Донецкой Народной Республики в год 80-го юбилея Великой Победы и в Год защитника Отечества, объявленный Президентом РФ.
«В этом году мы проведем большое количество мероприятий у нас и у вас, связанных с посещением памятных мест. Запланируем совместные форматы, которые подчеркнут наше единство вокруг темы Победы: той, которая была 80 лет назад, и которая, бесспорно, будет сейчас», — сказал Юрий Слюсарь.
Готовность к такой совместной работе подтвердил и глава Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что память о героическом освобождении нашей общей Родины должна быть передана следующим поколениям.
«Наши памятные, знаковые места, наши места силы, где происходило освобождение Ростовской области, Донбасса, — это все то, что нас объединяет. Освобождение нашей земли — это, уверен, то, что должно быть передано следующим поколениям», — подчеркнул Денис Пушилин.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.