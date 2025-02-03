Юрий Слюсарь: Дон и Донбасс проведут совместные мероприятия к юбилею Великой Победы

«В этом году мы проведем большое количество мероприятий у нас и у вас, связанных с посещением памятных мест. Запланируем совместные форматы, которые подчеркнут наше единство вокруг темы Победы: той, которая была 80 лет назад, и которая, бесспорно, будет сейчас», — сказал Юрий Слюсарь.