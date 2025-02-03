Дмитрий Демешин: Забота о семье и детях, защита их прав — наш приоритет

Вопросы защиты прав детей, поддержки семей и духовно-нравственного воспитания молодежи стали темами встречи губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с уполномоченным по правам ребенка Петром Перевезенцевым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одним из ключевых решений стало проведение в регионе международного слета детских общественных советов, который объединит активистов, занимающихся правозащитной деятельностью в сфере детства.
Губернатор отметил, что забота о семьях, защита прав и интересов детей — это не только важное направление работы региональной власти, но и один из приоритетов государственной политики, обозначенных Президентом России. В Хабаровском крае активно реализуются программы социальной поддержки, направленные на благополучие подрастающего поколения.
По словам Петра Перевезенцева, при институте уполномоченного по правам ребенка в крае действует детский общественный совет, объединяющий инициативных ребят со всей территории региона. Ежегодно активисты собираются на слет, где проходят образовательные и правозащитные программы. В прошлом году к ним присоединились участники из дальневосточных субъектов РФ, а в этом году к мероприятию выразили интерес зарубежные делегации.
«Слет активистов детских общественных советов в международном формате будет актуальным и полезным. У нас в мае запланирован российско-китайский форум, и проведение этого мероприятия можно приурочить к нему», — отметил Дмитрий Демешин.
Программа слета включает встречи с представителями власти, экспертами в области защиты прав детей, тренинги, мастер-классы, проектную работу, культурные и образовательные мероприятия. По словам Петра Перевезенцева, участие в таком форуме станет для юных активистов важным опытом, который поможет им эффективно защищать права детей в своих муниципалитетах.
На встрече также обсуждались задачи, поставленные Президентом в сфере демографии. Губернатор подчеркнул, что в крае идет активная работа по реализации национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети», направленных на поддержку родителей, повышение рождаемости, развитие талантов и возможностей для самореализации молодежи.
Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию. Дмитрий Демешин напомнил, что 2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества. В Хабаровском крае этот период также пройдет под знаком Года духовно-нравственных ценностей, и подготовка к нему уже ведется.
«Воспитание высоконравственной и патриотичной молодежи — одна из ключевых задач. Укрепление духовных основ общества — это наша общая ответственность», — подчеркнул глава региона.
В завершение встречи Дмитрий Демешин выразил уверенность, что совместные усилия власти, общественных организаций и инициативных граждан помогут создать в крае эффективную систему поддержки семьи, детства и молодежи.