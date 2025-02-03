Дмитрий Демешин: Забота о семье и детях, защита их прав — наш приоритет

По словам Петра Перевезенцева, при институте уполномоченного по правам ребенка в крае действует детский общественный совет, объединяющий инициативных ребят со всей территории региона. Ежегодно активисты собираются на слет, где проходят образовательные и правозащитные программы. В прошлом году к ним присоединились участники из дальневосточных субъектов РФ, а в этом году к мероприятию выразили интерес зарубежные делегации.