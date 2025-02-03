Александр Скрябин совершил рабочую поездку по городу

Чтобы объявления не клеили на остановках, управлению наружной рекламой города необходимо проработать вопрос с альтернативой — подумать над установкой рекламных конструкций для размещения городской рекламы и объявлений в согласованных для этих целей местах, удобных горожанам. Также продумать варианты площадок для размещения объявлений и в электронном формате.