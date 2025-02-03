Александр Скрябин совершил рабочую поездку по городу

В ходе объезда особое внимание Александр Скрябин обратил на фасады зданий, остановочные комплексы, благоустройство территорий вокруг. Начал с Привокзальной и Гвардейской площадей.
— Вникаю в каждую сферу жизнедеятельности города. Первый рабочий объезд решил начать со сферы ЖКХ и благоустройства. Тема серьезная. Предстоит большой фронт работы, — подчеркнул Александр Скрябин.
Было отмечено очень большое количество стихийных рекламных объявлений. Даже защитная сетка на электроопорах порой не помогает.
— К примеру, хаотичное размещение рекламных объявлений создает неопрятный внешний вид города. Это постоянная проблема, которая влияет на облик города в том числе. Ответственные подразделения продумают альтернативные пути решения данной проблемы, — отметил Александр Скрябин.
При этом, как заверили представители коммунальных служб, объявления они счищают регулярно, но расклейщики появляются снова.
Александр Скрябин ознакомился с ходом работ и на новом, «умном» остановочном комплексе. Такие сейчас устанавливают в городе.
В рамках концессионного соглашения в течение 5-ти лет в Ростове должно появиться 450 таких павильонов для пассажиров общественного транспорта вместо устаревших.
И.о. главы Администрации Ростова выразил надежду, что они сделают ожидание транспорта более комфортным.
По итогам объезда Александр Скрябин дал ряд поручений.
Чтобы объявления не клеили на остановках, управлению наружной рекламой города необходимо проработать вопрос с альтернативой — подумать над установкой рекламных конструкций для размещения городской рекламы и объявлений в согласованных для этих целей местах, удобных горожанам. Также продумать варианты площадок для размещения объявлений и в электронном формате.
Главам администраций районов — организовать и регулярно проводить совместные с сотрудниками полиции рейды для выявления, пресечения несанкционированной расклейки объявлений и привлечения к административной ответственности виновных в нарушении Правил благоустройства города.
По линии ЖКХ — проработать вопрос увеличения кратности выполнения работ по содержанию остановочных комплексов, в том числе мойке и очистке.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.