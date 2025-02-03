Трамп потребовал от Киева доступ к природным ресурсам Украины. Военная операция, день 1076-й

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23:45 Заявление Дональда Трампа о желании США получать редкоземельные металлы с Украины «было пунктом плана победы» Владимира Зеленского. Об этом агентству РБК-Украина заявил анонимный собеседник в офисе президента страны.
В октябре 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский представил свой «План победы» из пяти пунктов. Одним из них значилось предполагаемое соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых со «стратегическими партнерами».
23:28.
23:17 Жителя Одессы, два дня добровольно просидевшего в заблокированном автомобиле из-за угрозы мобилизации, все же вынудили покинуть его, пишет «Страна.ua». Его направили в больницу, а позже передали военкомам.
Ранее сообщалось, что находящийся в розыске из-за уклонения от мобилизации житель Одессы заперся в машине и отказывался выходить из нее.
23:06 Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а затем удалил этот пост и принес извинения. Он заявил об ошибке в своем аккаунте в X.
В настоящее время спецпредставителем США по России и Украине является Кит Келлогг, о каких-либо изменениях в этом вопросе ничего не известно.
22:57 Минобороны России показало кадры с боевой работой операторов БПЛА «Орлан».
22:48 ❗️ Поставки оружия из США на Украину возобновлены, сообщает Reuters. Источники агентства пояснили, что это случилось после того, как Белый дом отказался от своего первоначального решения прекратить оказание Киеву любой помощи.
«Неясно, признает ли администрация Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок», — отмечает агентство.
22:36 Позиции Москвы и Вашингтона относительно необходимости проведения на Украине выборов совпадают, пишет Politico. Издание приводит слова бывшего украинского министра, пожелавшего остаться анонимным. Он заявил, что «Трамп и Путин согласны с тем, что они хотят избавиться от Зеленского».
22:21 Трамп заявил, что Байден «попросту раздавал средства США» на Украине и не требовал вложений на эти цели со стороны Европы. По его мнению, Евросоюз должен увеличить финансирование Киева, чтобы сравняться с Вашингтоном в этом вопросе.
22:14.
22:05 Четверо жителей Донецкой народной республики пострадали сегодня в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 г.р.», — рассказал он.
Кроме того, в Горловке после сброса снаряда с дрона пострадали женщина и пожилой мужчина. Еще одна женщина пострадала после обстрела Курахово.
21:57 ~В обмен на оказываемую помощь США хотели бы получать на Украине редкоземельные металлы~, заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.
Издание «Страна.ua» приводит полную цитату американского президента по этому вопросу.
«Мы хотим гарантии по редкоземельным металлам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть большие запасы редкоземельных металлов. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам, они готовы их дать», — сказал президент США.
21:46 ⚡️ В Горловке (ДНР) под обстрелом со стороны ВСУ находится жилой массив «Комсомолец», сообщает глава округа Иван Приходько.
21:38 ~В вопросе мирного урегулирования на Украине достигнут «большой прогресс»,~ сообщил президент США Дональд Трамп.
21:27 Подавляющее большинство случаев дезертирства на Украине происходит не на фронте, а в учебных центрах. Об этом со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Ирину Верещук сообщает «Страна.ua».
21:16 Жителям четырех сел в окрестностях Белгорода с февраля начнут выплачивать частичную компенсацию за аренду жилья, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Решение принято по итогам заседания регионального оперштаба. На выплаты могут рассчитывать жители сел Черемошное, Бочковка, Нечаевка и Ровенек, которые ранее подвергались неоднократным обстрелам со стороны ВСУ.
21:05 ⚡️ Еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Речь идет о хуторе Валковский (Белгородской район), городе Шебекино и селе Двулучное (Валуйский округ). По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены здания и автомобили.
20:55 ❗️ В результате обстрела со стороны Украины ранены два мирных жителя города Дзержинска (городской округ Горловка, ДНР). Об этом сообщил глава округа Иван Приходько.
20:44 В Одессе скрывающийся от военкомов мужчина вынужденно не выходит из автомобиля уже два дня, сообщает «Страна.ua». Полиция остановила его за нарушение ПДД, при проверке документов выяснилось, что он в розыске для призыва в украинскую армию. После этого он закрылся в машине и отказывается выходить. Полицейские, по информации издания, «принимают меры по задержанию и доставке его в ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).
20:36 ❗️ ~Спецпредставитель Трампа Кит Келлогг приедет на Украину в середине февраля для встречи с президентом Владимиром Зеленским~, сообщает издание New Voice (NV) со ссылкой на источники. Изначально визит планировался в январе, но был отменен.
20:24 Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель приглашена на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Reuters.
«АдГ может получить 20% голосов [на выборах в Германии 23 февраля]. Если ее лидер хочет со мной поговорить, почему я должен отказывать?», — заявил Орбан.
20:16 Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в своей предвыборной программе выдвинула предложение считать Украину нейтральным государством, которое находится вне НАТО и Евросоюза.
«Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС», — говорится в предвыборной программе политической партии.
20:07 Электроснабжение в Рыльском районе Курской области после атаки украинского дрона полностью восстановлено, сообщает врио главы региона Александр Хинштейн.
19:56 В Курской области отменен сигнал ракетной опасности, сообщает региональный оперштаб.
19:48 Саперы мотострелкового полка российской группировки войск «Днепр» проводят гуманитарное разминирование населенных пунктов на Ореховском направлении (ДНР). Видео предоставлено Минобороны России.
19:33 То, что Украина не сможет выйти победителем в конфликте с Россией, было очевидно в самом его начале. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
«В феврале 2022 года мы совершили огромную ошибку. Нам стоило тогда немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня. С самого начала было очевидно, что Украина не сможет победить», — сказал он.
По мнению Орбана, прекращение боевых действий — это единственное, что может помочь Киеву.
19:22.
19:12 Польша получила от Евросоюза (ЕС) €100 млн на укрепление границы с Россией и Белоруссией, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. По его словам, речь идет о программе «Восточный щит» по сдерживанию «российской угрозы», на которую Варшава в перспективе рассчитывает получить от Евросоюза средства в большем объеме. Программа была запущена в мае 2024 года и предполагает траты в размере $2,55 млрд.
19:04 ⚡️ Украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области, повредив силовой кабель. Как сообщает врио губернатора Александр Хинштейн, в результате частично нарушено энергоснабжение города и нескольких прилегающих населенных пунктов.
18:56 Результаты парламентских выборов в Чехии могут привести к приостановке поставок боеприпасов на Украину, пишет Financial Times. В публикации отмечается, что оппозиционная партия ANO в случае победы на парламентских выборах в Чехии в октябре этого года пообещала приостановить международную инициативу своей страны по накачиванию Украины артиллерийскими снарядами.
На данный момент ANO лидирует в опросах общественного мнения. В прошлом году партия присоединилась к группе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ассамблее ЕС.
18:40 Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» российской группировки войск «Центр» уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео предоставлено Минобороны России.
18:28 Колумбийские наемники массово покидают Украину на фоне проблем у Вооруженных сил Украины и ухудшения ситуации на фронте, сообщает киевское англоязычное издание KyivPost.
18:20 ⚡️ В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщает региональный оперштаб.
18:17 Из Грозного в зону проведения СВО отправилась очередная группа чеченских добровольцев, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, каждый доброволец прошел всестороннюю подготовку и обеспечен современной экипировкой.
18:06 Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» российской группировки войск «Запад» уничтожил украинские разведывательные беспилотники самолетного типа «Валькирия» и «Фурия». Видео предоставлено Минобороны России.
18:01 ❗️ В Белгородской области количество раненых при атаке беспилотника в хуторе Церковный увеличилось до трех, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, дроны-камикадзе атаковали объекты в хуторе Екатериновка и селе Тишанка (Волоконовский район), в селе Березовка (Борисовский район) и селе Козьмодемьяновка (Шебекинский округ). Повреждены дома и автомобили.
17:48 На приобретение жилья для переселенцев из пострадавших от нападения ВСУ районов Курской области выделено более 6,6 млрд рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
17:40.
17:36 Венгрия называет Россию агрессором в украинском конфликте «только из-за Брюсселя», заявил премьер-министр Виктор Орбан.
«Это официальная позиция Европейского Союза. Я веду себя там лояльно», — сообщил он в интервью Neue Zürcher Zeitung.
Одновременно с этим он отметил, что Венгрия «хотела был сохранить хорошие отношения с Россией».
17:27 Соединенные Штаты к ноябрю 2024 года поставили Украине лишь половину от обещанной на этот год помощи, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственный анализ.
При этом неопределенность относительно военных усилий Украины усилилась с возвращением Трампа к власти в Вашингтоне. Его новая администрация может остановить поставки в любое время, даже те, которые уже были обещаны.
17:19 Без проведения мирных переговоров об окончании конфликта Украина может превратиться в «Афганистан Европейского союза», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова политика приводит Neue Zürcher Zeitung.
«Сейчас нам нужна дипломатия. Европейцы считают, что не вести переговоры — это морально. Это абсурд! Это нужно делать во время войны! Иначе она будет продолжаться до полного уничтожения, и Украина превратится в Афганистан Европейского союза», — сказал он.
17:10 ❗️ Город Шебекино Белгородской области атакован украинским беспилотником, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, значительные повреждения получил частный жилой дом.
17:03 В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов, сообщает Следственный комитет России. По данным следствия, задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы, будучи на тот момент главой администрации городского округа Брянка ЛНР. На счету банды — 11 убийств, шесть похищений людей, а также разбой, вымогательство и хищение имущества на крупные суммы. В расследовании принимают участие ФСБ и МВД России.
16:55 Штурмовая группа Вооруженных сил Украины уничтожена силами 20-й гвардейской общевойсковой армии в Донецкой Народной Республике (ДНР). Разведывательные беспилотники обнаружили бронетехнику и военнослужащих ВСУ в лесополосе, после чего навели на нее артиллерию 144-й мотострелковой дивизии. Видео предоставлено Минобороны России.
16:45 В Курской области отменен сигнал ракетной опасности, сообщает региональный оперштаб.
16:38 Украинские ВВС признали гибель своего летчика во время выполнения боевого вылета. Из сообщения 831-й Миргородской бригады тактической авиации в соцсетях следует, что с задания не вернулся капитан Иван Болотов. Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины.
16:29 ⚡️В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника ранены двое мужчин, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. ЧП произошло в хуторе Церковный примерно в 20 километрах от Белгорода. В настоящее время пострадавших в состоянии средней тяжести везут в больницу.
16:23 На территории Белгородской области отменена ракетная опасность, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
16:20 ❗️ В Горловке (ДНР) в результате атаки украинского беспилотника ранен местный житель, сообщает глава городского округа Иван Приходько.
16:15 Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало для своих граждан инструкцию о том, что нужно предпринять желающим отправиться на Украину в качестве добровольцев. Помимо прочего в документе предлагается заранее решить важные бытовые и юридические вопросы, так как возвращение не гарантировано.
16:08 ⚡️На территории Курской области объявлена ракетная опасность, сообщает региональный оперштаб.
16:03 ⚡️На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
15:54 США к ноябрю 2024-го поставили Украине только половину военной помощи, которую Вашингтон обещал выделить в прошлом году из американских запасов вооружений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
15:43 Бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Киев получит первые истребители Mirage в феврале.
15:32 ? Средства ПВО с 12:00 до 14:00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны РФ.
15:20 В столичном ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, предварительно, с целью убить основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он погиб вместе с охранником, еще четверо людей находятся в тяжелом состоянии. СВУ заложили незадолго до взрыва в диван в холле, это мог сделать человек под видом курьера. Армен Сакисян был объявлен Украиной в международный розыск. Основанный им добровольческий батальон в ДНР сейчас в составе ВС РФ воюет в Курской области.
15:11 Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона.
15:02 Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на «российские источники, осведомленные с ходом переговоров».
14:50.
14:37 Финляндия не будет помогать раненным на Украине согражданам-наемникам ни в эвакуации, ни в лечении, говорится в материалах финского МИД.
14:21 Пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА, локализован, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе губернатора области.
14:03 ❗️ Следственный комитет РФ подтвердил информацию о смерти главы Федерации бокса ДНР Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые паруса».
13:51 Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 210 военных и девять боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
13:39 Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице от полученных травм после взрыва в ЖК «Алые паруса», сообщает источник «Известий».
13:28 Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил мнение, что Украина исчезнет, если проиграет в конфликте с Россией.
13:16 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в облправительстве призвал подчиненных и представителей правоохранительных органов усилить контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на помощь жителям пограничных с Украиной районов.
13:05.
12:54 ❗️ В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине, сообщила Служба внешней разведки России. Руководство альянса хочет заморозить конфликт путем вывода сторон на диалог о «начале урегулирования».
При этом ~в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является президент Украины Владимир Зеленский~. В НАТО хотели бы избавиться него, в идеале в результате псевдодемократических выборов, которые могут пройти осенью, уточнили в ведомстве. Для дискредитации Зеленского планируют обнародовать сведения о присвоении им и его командой $1,5 млрд, выделенных на вооружения.
Кроме того, предусматривается вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тыс. погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми. Также в НАТО хотят предать огласке факты причастности Киева к продаже вооружений различным группировкам в Африке, подчеркнули в ведомстве.
12:42 ~Серьезных обсуждений вариантов переговоров по украинскому вопросу пока не было~, заявил Песков. По его словам, говорить о возможном составе участников процесса по урегулированию преждевременно, пока президент Украины Зеленский не отменил запрет на переговоры.
Представитель Кремля также добавил, что тема выборов на Украине важна для проведения будущих переговоров. Полномочия Зеленского де-юре закончены, этот факт никто не может оспорить.
12:35 Удар ВСУ по интернату в Судже — ~чудовищная провокация киевского режима~, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
12:31 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал враньем недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не знает, где находятся выделенные Вашингтоном $100 млрд.
12:20.
12:11 ⚡️ ВС РФ нанесли удар по объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки БПЛА — Минобороны.
12:08 ❗️ ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ, сообщили в Минобороны.
11:54 Евросоюз выделил Украине помощь на €134 млрд с февраля 2022 года и должен помогать Киеву еще больше, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
По ее словам, Украина «должна быть главным приоритетом Евросоюза».
11:45.
11:26 ? Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате украинского удара артиллерией и FPV-дронами по селу Малокаховка на левом берегу Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
11:14 На Украине в результате атаки дронов погиб 18-летний подданный Великобритании Джеймс Уилтон, воевавший на стороне ВСУ, сообщила газета The Sun. По данным издания, он погиб в июле 2024 года в тот момент, когда группа наемников пересекала открытое поле, где Уилтона атаковали дроны.
Тело погибшего наемника кремировали. На прощание с сыном приехал его отец.
11:03 ⚡️ Основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, предварительно, ранен в результате взрыва в ЖК «Алые паруса», сообщает SHOT.
По одной из версий, на Саркисяна было совершено покушение. Взрыв произошел в тот момент, когда он шел через холл в сопровождении охраны.
10:52 ВС РФ вытесняют ВСУ с линии фронта в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщил Пушилин.
10:39 Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
10:17 Так называемый «100-дневный план Трампа» по урегулированию на Украине не учитывает позицию Москвы, Россия будет отстаивать свои условия, которые обозначил президент РФ, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
10:05.
9:51 ? Украинский БПЛА уничтожен над акваторией Каспийского моря, сообщили в Минобороны РФ.
9:44 ВСУ с помощью 59 боеприпасов и 54 БПЛА атаковали девять районов Белгородской области за сутки. Один человек погиб, восемь ранены, сообщил Гладков.
9:32 Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции, сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.
9:21 Власти Дагестана зафиксировали в небе над Каспийском беспилотники, сообщил глава региона Сергей Меликов.
9:09 Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
8:54 Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине, «это в интересах» Киева, пишет газета Financial Times.
8:37 ? Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
8:29 В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА возникли «локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
8:24 План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы, заявил Reuters советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.
8:20 Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этом процессе, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.
8:15 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 07:44 мск введены в аэропортах Владикавказ, Грозный, Махачкала, сообщили в Росавиации.
8:13 Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Федоров.
8:10.
8:07 Беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭК. При падении одного из дронов произошло возгорание, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
8:03 ? Средства ПВО за ночь сбили 70 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Одной из самых массированных атак подвергся Волгоград, уточнил Mash. По данным Telegram-канала, в городе произошло не менее 50 взрывов на фоне удара БПЛА.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1076-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.