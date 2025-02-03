Трамп потребовал от Киева доступ к природным ресурсам Украины. Военная операция, день 1076-й

20:44 В Одессе скрывающийся от военкомов мужчина вынужденно не выходит из автомобиля уже два дня, сообщает «Страна.ua». Полиция остановила его за нарушение ПДД, при проверке документов выяснилось, что он в розыске для призыва в украинскую армию. После этого он закрылся в машине и отказывается выходить. Полицейские, по информации издания, «принимают меры по задержанию и доставке его в ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).