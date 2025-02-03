Главные новости 3 февраля 2025 года

Президент Мексики Клайдия Шейнбаум заявила, что введение 25% пошлин на мексиканские товары негативно отразится на экономике США, так как вызовет их подорожание. Также она опровергла наличие связей между властями страны и организованной преступностью. Президент США Дональд Трамп также ввел 25% тарифы на товары из Канады и увеличил на 10% пошлины для импорта из Китая.