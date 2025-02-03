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Главные новости 3 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 3 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 февраля 2025 года.

Трамп вновь анонсировал переговоры с Россией и Украиной

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп рассказал о контактах с Россией и Украиной и заверил, что дискуссии успешны. Такое заявление американский лидер сделал на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона. Ранее в Кремле опровергали информацию о контактах с командой президента США и получения оттуда предложений о налаживании связи.

Атаки беспилотников ВСУ зафиксировали в шести регионах России

Источник: AP 2024

В ночь на 3 февраля российские средства ПВО ликвидировали 70 украинских БПЛА над территориями шести регионов. Дроны нейтрализовали в Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областях. В Волгоградской области упавшие обломки беспилотников спровоцировали локальные возгорания, которые быстро потушили.

Панама отказалась от сотрудничества с Китаем после визита Госсекретаря США

Источник: AP 2024

Правительство Панамы не будет продлевать участие в меморандуме 2017 года с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь». Такое заявление президент Панамы Хосе Рауль Мулино сделал после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио. Темой встречи была принадлежность Панамского канала и недовольство США ростом влияния Китая в республике.

Маск рассекретил детали деятельности USAID

Источник: AP 2024

Миллиардер и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск объявил войну Агентству США по международному развитию. Предприниматель в соцсети X рассказал, что организация финансировала исследования в области биологического оружия, в том числе COVID-19. При этом Маск подчеркнул, что от коронавируса погибли миллионы людей.

Президент Мексики предупредила о последствиях введения пошлин для США

Источник: AP 2024

Президент Мексики Клайдия Шейнбаум заявила, что введение 25% пошлин на мексиканские товары негативно отразится на экономике США, так как вызовет их подорожание. Также она опровергла наличие связей между властями страны и организованной преступностью. Президент США Дональд Трамп также ввел 25% тарифы на товары из Канады и увеличил на 10% пошлины для импорта из Китая.