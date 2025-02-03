В Казахстане появилась собственная геодезическая система координат

Однако, поводом послужила не инициатива правительства, а аудит, проведенный Высшей аудиторской палатой.
В ходе проведенного ранее госаудита эффективности управления земельными ресурсами, геодезии и картографии было установлено, что в Казахстане нет своей геодезической системы координат, что затрудняет создание единой цифровой картографической экосистемы. На момент проверки в республике применялась система координат, высот, гравиметрических и спутниковых измерений, созданная еще в середине прошлого века. В наши дни она технически и морально устарела.
А потому, ВАП рекомендовала правительству принять безотлагательные меры по установлению собственной геодезической системы координат и созданию спутниковой геодезической сети.
Также Минцифры завершило масштабный бюджетный инвестпроект «Национальная инфраструктура пространственных данных». На сегодня все запланированные задачи выполнены в полном объеме, отметили аудиторы.
Так, в промышленную эксплуатацию введена информсистема «Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных». Этот инструмент предоставляет госорганам и другим заинтересованным сторонам доступ к актуальным и точным пространственным данным, необходимым для эффективного управления территорией. Наряду с этим, с 1 января 2025 года запущена современная государственная система координат QazTRF-23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023, Казахстанская земная координатная отсчетная основа 2023 года) и сеть постоянно действующих референцных станций (CORS).
Созданная таким образом координатная система обеспечит высокое качество геодезических и картографических данных, а также станет основой для дальнейшего развития инфраструктуры пространственных данных, отметили в ВАП.