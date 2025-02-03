В Казахстане появилась собственная геодезическая система координат

В ходе проведенного ранее госаудита эффективности управления земельными ресурсами, геодезии и картографии было установлено, что в Казахстане нет своей геодезической системы координат, что затрудняет создание единой цифровой картографической экосистемы. На момент проверки в республике применялась система координат, высот, гравиметрических и спутниковых измерений, созданная еще в середине прошлого века. В наши дни она технически и морально устарела.