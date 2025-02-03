Готовность Восточно-Казахстанской области к паводкам

В ходе рабочей поездки он провел совещание в Департаменте по ЧС и ознакомился с текущей обстановкой региона. Дал ряд поручений, касающихся готовности служб гражданской защиты к паводковому периоду, особое внимание уделено прогнозированию паводковой ситуации, мерам, направленным на предупреждение паводков, своевременной подготовки группировки сил и средств на случай осложнения ситуации.
Также делегация совместно с местными исполнительными органонами посетили населенные пункты, находящиеся в паводкоопасной зоне 2-х городов и 11 районов области.
По завершению паводкового периода 2024 года, местными исполнительными органами совместно с ДЧС проведена корректировка и уточнение перечня паводкоопасных населенных пунктов и участков. В области определено 72 паводкоопасных населенных пункта, из них в 15 угроза подтопления снята, в 49 минимизирована.
В прошлом году выполнено 107 противопаводковых мероприятий. Особое внимание уделено наращиванию берегоукрепительных дамб. Согласно плана инженерных работ в области реализовано более 55 противопаводковых мероприятий, объем проведенных работ по берегоукреплению составил 64 км, ремонту и строительству дамб, насыпей, валов — 36 км, очищено 19 км русел рек. Помимо этого, проведено устройство 58 км арыков, каналов, ремонт 3-х мостов, замена 45 водопропускных труб и сооружений, очистка 283 км арыков и каналов. Все эти меры направлены на создание надежной защиты от паводков.
«Важно не дожидаться чрезвычайной ситуации, а предотвратить ее, выполнив все превентивные мероприятия и обеспечить защиту населенных пунктов», — отметил Алексей Советов.
В завершении рабочей поездки он дал ряд поручений по реализации превентивных мероприятий в целях защиты населенных пунктов области от возможных паводков.