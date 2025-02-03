Готовность Восточно-Казахстанской области к паводкам

В прошлом году выполнено 107 противопаводковых мероприятий. Особое внимание уделено наращиванию берегоукрепительных дамб. Согласно плана инженерных работ в области реализовано более 55 противопаводковых мероприятий, объем проведенных работ по берегоукреплению составил 64 км, ремонту и строительству дамб, насыпей, валов — 36 км, очищено 19 км русел рек. Помимо этого, проведено устройство 58 км арыков, каналов, ремонт 3-х мостов, замена 45 водопропускных труб и сооружений, очистка 283 км арыков и каналов. Все эти меры направлены на создание надежной защиты от паводков.