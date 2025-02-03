Артем Жога и Алексей Шмыков посетили завод «Уральские локомотивы»

Он рассказал о разработке Инжиниринговым центром железнодорожного транспорта (создан РЖД и группой «Синара» в 2019 году) высокоскоростных электропоездов для магистрали Москва — Санкт-Петербург, которые планируют изготовить через три года. «Ожидается, что российский проект по своим параметрам будет превосходить ряд европейских аналогов. Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного алюминиевого профиля позволит снизить вес поезда, а отечественный тяговый привод мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км/ч на специализированной железнодорожной инфраструктуре», — сообщил замгубернатора.