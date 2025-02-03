Times: ЕС планирует пересмотреть Конвенцию ООН по беженцам

Конвенция была подписана 144 странами. Она определяет правовые обязательства стран, закрепленные в принципе невысылки: это значит, что ни один проситель убежища не может быть возвращен в страну, где что-то угрожает его жизни или свободе. Однако этот принцип все чаще ставится под сомнение, потому что за последнее десятилетие страны Европы столкнулись с трудностями при рассмотрении миллионов заявлений о предоставлении статуса беженца и возвращении лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, отмечает газета.