Срок для мэра: за что дали 10 лет строгача мэру Усть-Кута

Подоплека этого дела вроде бы проста и на такой срок не тянет. В 2019 году Александр Душин заключил контракт на строительство в Усть-Куте скейт-парка. К окончанию срока работы были выполнены не в полном объеме, однако оплату подрядчику выдали полностью. Следствие считает, что таким образом бюджету города нанесли ущерб в сумме один миллион рублей. После возбуждения уголовного дела говорили, что Душин ничего не придумывал, а воплотил в жизнь уже привычную схему: объект почти готов, срок почти вышел, но подрядчик жалуется на задержку каких-то незначительных деталей и клянется, что все доделает, как только детали привезут, и чтобы не попасть под возврат всей выделенной на объект суммы (бюджетные деньги должны быть освоены строго в указанное время), мэр подписывает полную приемку объекта. Ну, а потом за ним традиционно приходят силовики, поскольку объект-то недоделан. В общем, по большому счету, схема нерабочая, влекущая последствия, но, увы, популярная…