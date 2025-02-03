Срок для мэра: за что дали 10 лет строгача мэру Усть-Кута

Бывший мэр Усть-Кута Александр Душин все-таки поедет в колонию, причем строгого режима. Иркутский областной суд отменил решение Усть-Кутского суда, который назначил бывшему главе Усть-Кута условный срок и маленький штраф. Что же такого сделал экс-мэр, что ему назначили такое серьезное наказание?
Подоплека этого дела вроде бы проста и на такой срок не тянет. В 2019 году Александр Душин заключил контракт на строительство в Усть-Куте скейт-парка. К окончанию срока работы были выполнены не в полном объеме, однако оплату подрядчику выдали полностью. Следствие считает, что таким образом бюджету города нанесли ущерб в сумме один миллион рублей. После возбуждения уголовного дела говорили, что Душин ничего не придумывал, а воплотил в жизнь уже привычную схему: объект почти готов, срок почти вышел, но подрядчик жалуется на задержку каких-то незначительных деталей и клянется, что все доделает, как только детали привезут, и чтобы не попасть под возврат всей выделенной на объект суммы (бюджетные деньги должны быть освоены строго в указанное время), мэр подписывает полную приемку объекта. Ну, а потом за ним традиционно приходят силовики, поскольку объект-то недоделан. В общем, по большому счету, схема нерабочая, влекущая последствия, но, увы, популярная…
Однако был в деле Душина еще один нюанс: подрядчик закупал материалы по завышенной цене в компании, аффилированной тогда еще мэру. И завышение перед началом следствия оценили в 16 миллионов при общей стоимости строительства скейт-парка в 40 миллионов рублей. Эти 16 миллионов якобы потом были тайными тропами переведены на счета Душина в качестве взятки за выбор подрядчика. Потом, в ходе следствия, сумма взятки уменьшилась до одного миллиона рублей. А ущерб вырос до пяти миллионов. В общем, дело приняло куда более серьезный оборот.
Душина задержали 2 октября 2020 года в иркутском аэропорту. 6 октября его поместили под арест. В феврале 2021 года прямо из СИЗО Душин подал в отставку, дума Усть-Кута эту отставку приняла. А 29 июня 2021 года Александра Душина перевели под домашний арест, отбывать который он должен был в Усть-Куте. Там же располагался бизнес экс-мэра, так что домашний арест был в каком-то смысле фикцией. Бизнес сам себя не проконтролирует. Позднее меру пресечения для экс-мэра изменили на запрет определенных действий.
Кроме взятки и превышения полномочий следователи расследовали еще одно дело в отношении Александра Душина. Оно касалось избиения первого заммэра Усть-Кутского района Михаила Барса. Данный инцидент произошел в конце апреля 2020 года в урочище Лупилово Усть-Кутского района, где у Душина есть земельный участок. Барс вместе с чиновниками администрации прибыл в урочище для регистрации так называемой термоточки — возгорания в лесу, которая была обнаружена в ходе мониторинга. А Душину кто-то сказал, что в урочище находятся поджигатели леса. После страшного пожарного сезона 2019 года повторений никому не хотелось, вот Душин и примчался к месту инцидента. Надо отметить, что мэр Усть-Кута Александр Душин и мэр Усть-Кутского района Тамара Климина сильно не любили друг друга и регулярно конфликтовали. «Конфликт администраций» проявился и в Лупилово, где Душин хорошенько отлупил Барса. После этого Михаил Барс попал в больницу, а в отношении Александра Душина было возбуждено уголовное дело.
Следствие длилось долго. Приговор Александру Душину выносили также очень и очень долго. Заседания суда откладывались и переносились по разным причинам, и вот в апреле 2024 года Усть-Кутский городской суд приговорил бывшего мэра к лишению свободы условно сроком на четыре года с испытательным сроком в пять лет и штрафу в сумме один миллион рублей.
Прокуратура сразу заявила, что приговор будет обжалован. И подала апелляцию. Иркутский областной суд апелляцию удовлетворил, переназначив наказание: теперь Александр Душин отправится в колонию строгого режима на 10 лет и будет оштрафован на 13 миллионов рублей. Штраф, конечно, для деятеля Душина копеечный — он владеет активами, оцененными приблизительно в миллиард рублей, среди которых ООО «Леналессервис», АО УК «ЛенаБамстрой», ООО «ВЛК», ООО «Ленская лесная компания», ООО «Ленатеплоинвест» и так далее. Став мэром, Душин перерегистрировал компании на жену Наталью, а перестав им быть, в 2023 году развелся с супругой — и теперь требует с нее 720 миллионов рублей. Так что ему те 13 миллионов сумма вполне посильная.
Но точка в деле Александра Душина, кстати, еще не поставлена. Ряд телеграм-каналов сообщил, что адвокаты экс-мэра подали кассационную жалобу и срок, возможно, будет снижен.