Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах

Представитель оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камия в парламенте заявил протест и сказал, что с позиции всех, кто имеет отношение к «северным территориям», нельзя пройти мимо таких высказываний. Он потребовал объяснений от министров и премьера, так как в Японии Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи считают «территорией Японии» и частью губернаторства Хоккайдо, поэтому возмущение вокруг неправильной реакции чиновников вызвано тем, что предложение звучит оскорбительно и для Хоккайдо, и для японцев — бывших жителей этих островов, покинувших их после войны. Общественная реакция связана с тем, что, исходя из позиции Японии, предложения о захоронении ядерных отходов на этих островах нарушают права Хоккайдо и бывших жителей.