Парламент Молдовы открывает весенне-летнюю сессию

Парламент соберется на весеннюю сессию 2025 года, которая начнется 3 февраля. Глава законодательного органа Игорь Гросу подписал положение, предусматривающее это.
Согласно документу, депутаты соберутся на пленарное заседание по предложению Постоянного бюро парламента после подготовки повестки дня.
На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание законодательного органа Молдовы, созванное по просьбе спикера Игоря Горсу, который мотивировал свой запрос необходимостью срочного рассмотрения некоторых нормативных актов, касающихся борьбы с организованной преступностью.
Осенняя сессия молдавского парламента 2024 года завершилась 26 декабря. За год законодательный форум провел 35 пленарных заседаний общей продолжительностью более 236 часов. В них было принято 323 нормативных акта. Всего за прошедший год депутаты приняли 235 законов и 88 постановлений, при этом 49 законов были рамочными, а 125 нормативных актов содержали поправки или дополнения к некоторым законам. Также были ратифицированы 57 соглашений, еще четыре были денонсированы.
Парламент Молдовы собирается на две очередные сессии в год. Весенне-летняя начинается в феврале и заканчивается не позднее конца июля, а осенне-зимняя сессия начинается в сентябре и продолжается до конца декабря. Кроме этого, парламент может собраться на внеочередную или специальную сессию по требованию главы государства, председателя парламента или одной трети числа депутатов.