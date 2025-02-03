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Елена Атанова покинула пост первого вице-мэра Самары

Первый вице-мэр Самары Елена Атанова ушла с должности спустя восемь месяцев работы.

Источник: администрация Самары

Первый заместитель главы Самары Елена Атанова покинула свою должность спустя восемь месяцев работы. Она заняла этот пост весной 2024 года. Тогда ее представила бывший мэр Елена Лапушкина. Фамилия чиновницы исчезла с официального сайта мэрии.

Елена Атанова курировала ключевые сферы. Она занималась вопросами управления финансами, экономического развития, строительства и социальной сферы. Причины ее ухода из администрации пока не раскрываются. Теперь временно исполняющей обязанности первого вице-мэра назначена Оксана Данилова.

Напомним, Елена Атанова родилась в Куйбышеве, имеет три высших образования и более 11 лет опыта на госслужбе. Ранее она также работала в Московской области и Крыму, а в ноябре 2023 года возглавила МАУ «Самарская набережная».