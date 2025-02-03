В Казахстане появится предприятие по производству роботов

Для этого ведомство подписало соглашение с крупной компанией AgiBot — лидером в робототехнике.
Казахстан рассматривается как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. В рамках партнерства ожидается, что компания AgiBot совместно с vинистерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности запустят «фабрику данных» для тренировки роботов и роботизированных систем.
Партнерство с такой передовой компанией, как AgiBot, — это важный этап в истории развития отрасли роботостроения. Особенно хочется отметить, что наше партнерство подразумевает локализацию производства роботов на территории Казахстана. Это поможет нам не просто запустить предприятие в одной из самых перспективных отраслей машиностроения, но и нарастить экспертизу, а также создать отечественный центр компетенций в области робототехники.
Компания AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения.
К слову, компания продемонстрировала своих роботов на форуме Digital Almaty 2025.
Финансирование совместных инициатив планируется при участии частного инвестиционного фонда ewpartners и компании АО «Qazaqstan Investment Corporation».
Ожидается, что в скором времени в международном центре искусственного интеллекта Alem AI будут размещены совместный R&D-центр и выставка опытных экземпляров роботов AgiBot. Помимо этого, компания планирует коллаборации с казахстанскими университетами для создания совместных научных проектов и обучения студентов сборке роботов.