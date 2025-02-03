Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане появится предприятие по производству роботов

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. В Казахстане появится предприятие по производству роботов и внедрению AI-решений, сообщило Минцифры.

Источник: Sputnik.kz

Для этого ведомство подписало соглашение с крупной компанией AgiBot — лидером в робототехнике.

Казахстан рассматривается как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. В рамках партнерства ожидается, что компания AgiBot совместно с vинистерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности запустят «фабрику данных» для тренировки роботов и роботизированных систем.

Партнерство с такой передовой компанией, как AgiBot, — это важный этап в истории развития отрасли роботостроения. Особенно хочется отметить, что наше партнерство подразумевает локализацию производства роботов на территории Казахстана. Это поможет нам не просто запустить предприятие в одной из самых перспективных отраслей машиностроения, но и нарастить экспертизу, а также создать отечественный центр компетенций в области робототехники.

подчеркнул глава Минцифры Жаслан Мадиев

Компания AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения.

К слову, компания продемонстрировала своих роботов на форуме Digital Almaty 2025.

Финансирование совместных инициатив планируется при участии частного инвестиционного фонда ewpartners и компании АО «Qazaqstan Investment Corporation».

Ожидается, что в скором времени в международном центре искусственного интеллекта Alem AI будут размещены совместный R&D-центр и выставка опытных экземпляров роботов AgiBot. Помимо этого, компания планирует коллаборации с казахстанскими университетами для создания совместных научных проектов и обучения студентов сборке роботов.

экономика
технологии