В Казахстане появится предприятие по производству роботов

Партнерство с такой передовой компанией, как AgiBot, — это важный этап в истории развития отрасли роботостроения. Особенно хочется отметить, что наше партнерство подразумевает локализацию производства роботов на территории Казахстана. Это поможет нам не просто запустить предприятие в одной из самых перспективных отраслей машиностроения, но и нарастить экспертизу, а также создать отечественный центр компетенций в области робототехники.