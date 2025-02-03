Радий Хабиров сообщил, каких преступлений в Башкирии стало меньше

На четыре главных момента обратил внимание Глава Башкортостана Радий Хабиров после коллегии Министерства внутренних дел по республике, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений аппарата министерства, управлений, отделов и отделений МВД России по городам и районам республики за 2024 год.