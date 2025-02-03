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Радий Хабиров сообщил, каких преступлений в Башкирии стало меньше

На четыре главных момента обратил внимание Глава Башкортостана Радий Хабиров после коллегии Министерства внутренних дел по республике, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений аппарата министерства, управлений, отделов и отделений МВД России по городам и районам республики за 2024 год.

Источник: Башинформ

«Первое — в последние годы идет снижение числа преступлений. Это важно! Второе — в последние годы идет снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах. Это показатель комфорта жителей. Третье — в последние годы идет снижение числа преступлений против личности — убийства, грабежи, разбои, изнасилование. Четвертое — в разы подскочило количество преступлений, совершенных в информационно-коммуникационной сети — телефонные мошенничества и прочее», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что в день проведения коллегии мошенники обманули жителей республики на 31 млн рублей, установив тем самым новый антирекорд.