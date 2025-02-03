Радий Хабиров сообщил, каких преступлений в Башкирии стало меньше

«Первое — в последние годы идет снижение числа преступлений. Это важно! Второе — в последние годы идет снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах. Это показатель комфорта жителей. Третье — в последние годы идет снижение числа преступлений против личности — убийства, грабежи, разбои, изнасилование. Четвертое — в разы подскочило количество преступлений, совершенных в информационно-коммуникационной сети — телефонные мошенничества и прочее», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что в день проведения коллегии мошенники обманули жителей республики на 31 млн рублей, установив тем самым новый антирекорд.