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Проверка боеготовности началась в белорусской армии

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Проверка боевой готовности проходит в Вооруженных силах Беларуси, об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Источник: Sputnik.by

Проверкой руководит начальник Генштаба — первый замминистра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

отметили в оборонном ведомстве

Решено задействовать, в том числе, военнообязанных, которых призывают из запаса. Военные должны будут подготовить вооружения, военную и спецтехнику, а затем выйти в назначенные районы. Тренировки будут как на полигонах, так и на незнакомых участках местности.

В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы.

добавили в Минобороны

Ведомство также предупреждает население, что из-за проверки по дорогам будет передвигаться военная техника. По этой причине могут быть временные ограничения движения для гражданского транспорта.

Обстановка обязывает нас держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми к тому, для чего предназначены Вооруженные силы, при необходимости — обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь.

цитирует пресс-служба Минобороны главу ведомства генерал-лейтенанта Виктора Хренина