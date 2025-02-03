Проверка боеготовности началась в белорусской армии

Проверкой руководит начальник Генштаба — первый замминистра обороны генерал-майор Павел Муравейко.
В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.
Решено задействовать, в том числе, военнообязанных, которых призывают из запаса. Военные должны будут подготовить вооружения, военную и спецтехнику, а затем выйти в назначенные районы. Тренировки будут как на полигонах, так и на незнакомых участках местности.
В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы.
Ведомство также предупреждает население, что из-за проверки по дорогам будет передвигаться военная техника. По этой причине могут быть временные ограничения движения для гражданского транспорта.
Обстановка обязывает нас держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми к тому, для чего предназначены Вооруженные силы, при необходимости — обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь.