Юрий Слюсарь: «Ростовская область и ДНР будут вместе развивать Приазовье»

— Мы всегда были и остаемся не просто добрыми соседями, но еще и тесными партнерами во всех наших программах, которые связаны с экономикой. Нам нужно с прицелом на мирную жизнь, с учетом экономической географии строить наши планы. Все это должно быть вокруг Азово-Черноморского бассейна, вся инфраструктура — транспортная, логистическая — должна быть с прицелом на создание большого макрорегиона, для которого два наших субъекта будут основными, — сказал врио губернатора Ростовской области.