Юрий Слюсарь: «Ростовская область и ДНР будут вместе развивать Приазовье»

1 февраля в Донецкой Народной Республике побывала группа представителей правительства Ростовской области во главе с врио губернатора Юрием Слюсарем. В Донецке на рабочем совещании с руководством ДНР было проанализировано, как выполняются совместные планы в сфере экономики и безопасности и на чём предстоит сконцентрироваться в будущем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Ростовская область и Донецкая Народная Республика должны выстраивать взаимодействие с учетом новой экономической географии, считает глава донского региона. Он предложил сконцентрировать общие усилия на формирование совместных программ в Приазовье.
— Мы всегда были и остаемся не просто добрыми соседями, но еще и тесными партнерами во всех наших программах, которые связаны с экономикой. Нам нужно с прицелом на мирную жизнь, с учетом экономической географии строить наши планы. Все это должно быть вокруг Азово-Черноморского бассейна, вся инфраструктура — транспортная, логистическая — должна быть с прицелом на создание большого макрорегиона, для которого два наших субъекта будут основными, — сказал врио губернатора Ростовской области.
Главы двух соседних регионов уверены: партнёрство должно приносить жителям Дона и Донбасса взаимную выгоду.
— Будем развивать комплекс взаимодополняемых составляющих — с упором на создание векторов социально-экономического развития, полезных как всем участникам содружества, так и в целом нашей стране. Нужно держать в поле зрения, что наиболее оптимально развивается в Ростовской области, что в Воронежской, что в ЛНР, ДНР, чтобы не создавать дополнительно какую-то конкуренцию, а наоборот — направить всю энергию на то, чтобы дополнить и восполнить то, чего не хватает, — сказал Денис Пушилин.
Будучи участниками Содружества «Донбасс», Ростовская область и Донецкая Народная Республика плотно взаимодействуют по самым разным направлениям. Одно из наиболее актуальных — совместные шаги по обеспечению безопасности жителей и защите объектов критической инфраструктуры. Вопросы безопасности — безусловный приоритет для развития содружества «Донбасс», отметили участники заседания.
Среди первоочередных задач и вопросы интеграции новых регионов. Только за первый год работы Содружества совместно было организовано три биржи промышленной кооперации, межрегиональная биржа контрактов объединила более 250 предприятий и организаций. Донские специалисты помогли коллегам в ДНР создать инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. В Ростове состоялся первый межрегиональный форум «Интеграция», который претендует стать основной площадкой для формирования взаимовыгодных проектов с новыми регионами.
Активно задействованы в восстановительных работах в новых регионах два десятка донских строительных организаций, включенных в реестр Минстроя РФ. Подготовку и переподготовку в ростовских вузах прошли более 8 тысяч специалистов из соседних регионов. Четыре донецких вуза уже вошли в состав межрегионального научно-образовательного центра «Юг России», на базе которого идет разработка высокотехнологичных проектов для обеспечения технологического суверенитета нашей страны.
Ростовская область готова делиться опытом создания МФЦ по оказанию государственных и муниципальных услуг. Донской регион также предложил провести в Ростове-на-Дону неделю Содружества «Донбасс» на площадке региональной экспозиции партнёрского проекта с Национальным центром «Россия».