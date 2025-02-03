Северная Корея обвинила Госдеп США в политической провокации

В северокорейском ведомстве отметили, что высказывания госсекретаря США «не представляют ничего нового» в свете «врожденной антипатии» США к КНДР. И заверили, что они «в очередной раз подтвердили враждебность политики США по отношению к КНДР». «Не выдерживающие критики и иррациональные высказывания (Марка. — “Ъ”) Рубио лишь наглядно демонстрируют неверный взгляд новой администрации США на Северную Корею и никоим образом не помогут продвижению национальных интересов США, о котором он говорит», — подчеркнули в МИД КНДР.