Северная Корея обвинила Госдеп США в политической провокации

Как считают в северокорейском ведомстве, слова и действия господина Рубио «направлены на нанесение ущерба имиджу суверенного государства».
«Министерство иностранных дел КНДР расценивает враждебные слова и действия госсекретаря США, которые направлены на нанесение ущерба имиджу суверенного государства, как серьезную политическую провокацию, которая полностью противоречит международно-правовым принципам уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, и решительно осуждает и отвергает их», — говорится в сообщении МИД.
В северокорейском ведомстве отметили, что высказывания госсекретаря США «не представляют ничего нового» в свете «врожденной антипатии» США к КНДР. И заверили, что они «в очередной раз подтвердили враждебность политики США по отношению к КНДР». «Не выдерживающие критики и иррациональные высказывания (Марка. — “Ъ”) Рубио лишь наглядно демонстрируют неверный взгляд новой администрации США на Северную Корею и никоим образом не помогут продвижению национальных интересов США, о котором он говорит», — подчеркнули в МИД КНДР.
30 января в программе The Megyn Kelly Show Марко Рубио, рассуждая о внешнеполитических вызовах, назвал Северную Корею и Иран государствами-изгоями. «Сейчас мы сталкиваемся с этим (появлением новых сил на геополитической карте мира. — “Ъ”) в отношениях с Китаем и в некоторой мере с Россией, потом придется иметь дело с государствами-изгоями, такими как Иран и Северная Корея», — сказал господин Рубио.