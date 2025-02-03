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Жителя Омска осудили за комментарий в поддержку террористов

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Источник: ФСБ

В Новосибирске суд вынес приговор жителю Омска, который в интернете оправдывал действия украинских военизированных группировок. Дело расследовало Управление ФСБ по Омской области.

По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемый оставил комментарий под публикацией в Telegram. В посте содержалась видеозапись допроса российского военнопленного, а в своём комментарии мужчина оправдывал деятельность украинских военизированных объединений.

Суд признал омича виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на три года ему запрещено размещать материалы в интернете.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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