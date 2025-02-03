Глава Башкирии в ближайшую неделю посетит Беларусь и Москву

— На этой неделе мы с небольшой делегацией выезжаем в Республику Беларусь. У нас там встречи с руководством страны и подтверждение дальнейших наших планов на сотрудничество. В понедельник следующий у меня в Москве ряд встреч в правительстве Российской Федерации, поэтому ВКС (имеется в виду трансляция из «оперативки» из ЦУР — Ред.) в этот день мы не проводим, скорее всего во вторник мы его проведем, дополнительно об этом проинформирую. У нас встречи в Министерства спорта, поэтапно идем по тем договоренностям, которые есть. Вот такой план у нас работы, но подчеркиваю — для нас главное — это встреча с руководством Беларуси, наметим дальнейшие планы нашего сотрудничества, — заявил руководитель региона.