В Башкирии создадут оперативный штаб по развитию студотрядов

«Со всех ведомств собрали предложения по вакансиям, которые сегодня открыты. Нужно создавать штаб. Для студентов это не только работа, но и досуг определенный. В студенческие годы мы также работали. То, что заработали летом, хватало на весь учебный год. Самые лучшие воспоминания», — поделился Радий Хабиров.
Председатель госкомитета республики по молодежной политике Вито Сабиров отметил, что ключевыми задачами штаба станут вопросы аккумуляции и обновления имеющихся вакансий.
На 2025 год региональными органами исполнительной власти было представлено 5213 предложений по рабочим местам для бойцов студенческих отрядов с заработной платой от 23 000 до 120 000 ₽ Студенческие отряды — это большой кадровый потенциал для нашей республики, а также хороший и правильный пример для более младшего поколения.