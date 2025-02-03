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В Башкирии создадут оперативный штаб по развитию студотрядов

Оперативный штаб по развитию студотрядов создадут в Башкирии. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе.

Источник: Правительство РБ

«Со всех ведомств собрали предложения по вакансиям, которые сегодня открыты. Нужно создавать штаб. Для студентов это не только работа, но и досуг определенный. В студенческие годы мы также работали. То, что заработали летом, хватало на весь учебный год. Самые лучшие воспоминания», — поделился Радий Хабиров.

Председатель госкомитета республики по молодежной политике Вито Сабиров отметил, что ключевыми задачами штаба станут вопросы аккумуляции и обновления имеющихся вакансий.

На 2025 год региональными органами исполнительной власти было представлено 5213 предложений по рабочим местам для бойцов студенческих отрядов с заработной платой от 23 000 до 120 000 ₽ Студенческие отряды — это большой кадровый потенциал для нашей республики, а также хороший и правильный пример для более младшего поколения.

подчеркнул Вито Сабиров
экономика