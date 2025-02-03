В Башкирии создадут оперативный штаб по развитию студотрядов

«Со всех ведомств собрали предложения по вакансиям, которые сегодня открыты. Нужно создавать штаб. Для студентов это не только работа, но и досуг определенный. В студенческие годы мы также работали. То, что заработали летом, хватало на весь учебный год. Самые лучшие воспоминания», — поделился Радий Хабиров.