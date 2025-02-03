В Калининградской области установлены меры социальной поддержки для репатриантов

В 2024 году в Калининградскую область переехали 1292 соотечественника, что на 46% больше, чем в 2023 году. При этом 130 человек из прибывших участников госпрограммы являются репатриантами. Планируется, что около 180 репатриантов воспользуются региональными мерами социальной поддержки. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 11,6 млн рублей. Для участников госпрограммы работает центр содействия переселению «Соотечественник» с Центром временного размещения в поселке Северном.