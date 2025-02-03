Лукашенко: Беларусь и Россия вместе могут решать важные задачи

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь и Россия в условиях внешнего давления могут решить важные вопросы, которые стоят перед странами, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Президент в понедельник проводит встречу с губернатором Хабаровского края России Дмитрием Демешиным, передает корреспондент Sputnik.
«Я часто встречаюсь с губернаторами Российской Федерации и в этом вижу хороший знак на перспективу в плане решения тех главных вопросов, которые стоят перед Россией и Беларусью. Жизнь поставила эти вопросы», — сказал Лукашенко.
Президент также отметил, что Беларусь и Россия будут вместе противостоять внешним вызовам.
«Хорошо, что наконец-то и внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам. Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы абсолютно в состоянии решить те вопросы, которые жизнь поставила перед нами», — сказал Лукашенко.
После встречи с президентом губернатор пообщался с журналистами и заявил о заинтересованности данного российского региона в расширении кооперационных связей с Беларусью. По его словам, один из важных направлений станет создание совместных индустриальных центров.
Губернатор также сообщил, что товарооборот Беларуси и Хабаровского края за 2024 год вырос на 40%, есть потенциал для его увеличения в 2025 году.
Визит в Беларусь делегации Хабаровского края во главе с Демешиным проходит 2−5 февраля.
Осенью 2024 года Демешин в должности губернатора посещал Минск и Могилевскую область. Он встречался с главой Администрации президента Дмитрием Крутым и председателем Могилевского облисполкома Александром Исаченко.
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