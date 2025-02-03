Лукашенко: Беларусь и Россия вместе могут решать важные задачи

«Хорошо, что наконец-то и внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам. Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы абсолютно в состоянии решить те вопросы, которые жизнь поставила перед нами», — сказал Лукашенко.