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Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Хабаровским краем в авиастроении

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в развитии кооперационных связей с Хабаровским краем России в сфере авиастроения, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В понедельник, 3 февраля, глава государства провел во Дворце Независимости встречу с губернатором этого российского региона Дмитрием Демешиным.

Мы серьезно рассматриваем вопрос кооперации в авиастроении. Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК и гражданского авиастроения.

сказал Лукашенко

Говоря о готовности развивать связи в данной сфере, белорусский лидер подчеркнул: если такая необходимость будет, республика будет обязательно работать с краем.

В свою очередь российский губернатор сказал, что Хабаровский край является серьезным промышленным центром, где строят современные самолеты, в том числе истребители.

У нас целый кластер. Приглашаю вас в гости посмотреть. У нас вся линейка — и боевая, и гражданская авиация.

сказал Демешин

Он также поздравил Лукашенко с уверенной победой на прошедших в республике президентских выборах.

Поставки БЕЛАЗов

Лукашенко отметил, что Беларусь готова продолжать поставлять на Дальний Восток известные во всем мире белорусские карьерные самосвалы.

Мы всегда поставляли в ваш регион большегрузные карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Мы продолжаем реализацию нашей уникальной техники в вашем крае.

сказал президент

При этом он отметил, что таких машин никто, кроме Беларуси, на постсоветском пространстве не производит. Глава государства также заявил, что республика в состоянии удовлетворить спрос в подобной технике не только в Российской Федерации, но и во многих странах мира.

Лукашенко Александр
экономика