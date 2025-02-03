Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Хабаровским краем в авиастроении

В понедельник, 3 февраля, глава государства провел во Дворце Независимости встречу с губернатором этого российского региона Дмитрием Демешиным.
Мы серьезно рассматриваем вопрос кооперации в авиастроении. Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК и гражданского авиастроения.
Говоря о готовности развивать связи в данной сфере, белорусский лидер подчеркнул: если такая необходимость будет, республика будет обязательно работать с краем.
В свою очередь российский губернатор сказал, что Хабаровский край является серьезным промышленным центром, где строят современные самолеты, в том числе истребители.
У нас целый кластер. Приглашаю вас в гости посмотреть. У нас вся линейка — и боевая, и гражданская авиация.
Он также поздравил Лукашенко с уверенной победой на прошедших в республике президентских выборах.
Поставки БЕЛАЗов
Лукашенко отметил, что Беларусь готова продолжать поставлять на Дальний Восток известные во всем мире белорусские карьерные самосвалы.
Мы всегда поставляли в ваш регион большегрузные карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Мы продолжаем реализацию нашей уникальной техники в вашем крае.
При этом он отметил, что таких машин никто, кроме Беларуси, на постсоветском пространстве не производит. Глава государства также заявил, что республика в состоянии удовлетворить спрос в подобной технике не только в Российской Федерации, но и во многих странах мира.