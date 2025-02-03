Претензии Трампа на Панамский канал: хроника событий

Возвращение контроля над Панамским каналом — настолько значимая цель для Дональда Трампа, что он упомянул о ней в своей инаугурационной речи. В Капитолии он акцентировал внимание на том, что передача водной артерии в 1977 году была ошибкой. Свою позицию американский лидер объяснил тем, что Штаты построили канал, но американские суда, в том числе военные, переплачивают за продвижение по нему. Кроме того, по словам республиканца, каналом фактически заведует Китай.