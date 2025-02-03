Претензии Трампа на Панамский канал: хроника событий

Канал отдадут или «произойдет нечто мощное»: новая угроза Трампа
3 февраля Дональд Трамп сделал очередное заявление о Панамском канале. В эфире телеканала Fox он предположил, что передача водной артерии будет произведена добровольно, без участия военных США.
«Я не думаю, что в Панаме понадобятся войска», — сказал политик журналистам в аэропорту по пути в Белый дом. Президент вновь подчеркнул, что канал достался Панаме из-за глупости, но республика нарушила соглашение, поэтому США вернут его назад. «Или произойдет нечто очень мощное», — цитирует Трампа РБК.
Итоги визита Госсекретаря США в Панаму
Заявление про отсутствие необходимости применения военного принуждения для возврата Панамского канала Трамп сделал после возвращения госсекретаря Марко Рубио из Панамы. Президент США отправил туда главу Госдепа сразу, как только вступил в должность. Одной из целей визита были переговоры о контроле над водным путем.
«Госсекретарь Рубио ясно дал понять [Мулино], что такой статус-кво неприемлем и что при отсутствии немедленных изменений Соединенным Штатам придется принять меры, необходимые для защиты своих прав по договору», — сообщили по итогам встречи в пресс-службе Госдепартамента США.
В ведомстве добавили, что американский лидер считает, что район Панамского канала контролирует Коммунистическая партия Китая, что противоречит соглашению о передаче и использованию водного пути.
В ответ в Панаме, чтобы успокоить Трампа и заверить в отсутствии китайской «угрозы», отказались от сотрудничества с КНР в проекте «Один пояс — один путь». Президент республики Хосе Рауль Мулино заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Китаем не будет пролонгировано, рассказали PBS News.
Глава Панамы уточнил, что Марко Рубио не угрожал ему отобрать контроль над Панамским каналом или «применить силу», но сообщил о позиции Дональда Трампа. Американский президент уверен, что присутствие в районе канала китайского бизнеса является нарушением сделки по его передаче в 1999 году.
Обещание Трампа на инаугурации и реакция Панамы
Возвращение контроля над Панамским каналом — настолько значимая цель для Дональда Трампа, что он упомянул о ней в своей инаугурационной речи. В Капитолии он акцентировал внимание на том, что передача водной артерии в 1977 году была ошибкой. Свою позицию американский лидер объяснил тем, что Штаты построили канал, но американские суда, в том числе военные, переплачивают за продвижение по нему. Кроме того, по словам республиканца, каналом фактически заведует Китай.
А мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме. И мы забираем его обратно.
Президент Панамы сразу же отреагировал на выступление американского президента, опубликовав в соцсети X опровержение. «Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — сказал он.
Мулино добавил, что Панама контролирует канал четверть века, и ни одно государство не оказывает влияния на его управление. Глава республики добавил, что в его стране готовы к диалогу с США, если Вашингтон не будет пытаться повлиять на суверенитет Панамы и ее права на канал.
Возможность применения силы
Перед инаугурацией Трамп отказался давать гарантии, что во время своего пребывания на посту президента не решит вопрос контроля над Панамским каналом силой.
В эфире канала Fox News на вопрос журналиста о Панамском канале и Гренландии, Трамп заявил, что водный путь в Южной Америке и остров в Арктике нужны США для обеспечения экономической безопасности.
«Панамский канал был построен для наших военных, я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу», — сказал республиканец.
Как Трамп обосновывает необходимость возвращения Панамского канала
В декабре 2024 года Трамп обосновал свое требование вернуть Панамский канал в ведение США в социальной сети Truth Social. По словам политика, Штаты построили канал, но американские корабли вынуждены платить «смехотворно высокую» цену на пользование водным путем.
По данным Bloomberg, Штаты возглавляют тройку стран, которые перевозят через Панамский канал максимальный объем товаров. Причем на США приходится более 70% грузов. На втором месте — Китай, Япония. Благодаря каналу в Панаме обеспечивается 40% контейнерных перевозок Штатов.
За проход по каналу американских судов действительно приходится вносить высокую плату. Например, за проход по водному пути крупных нефтяных танкеров, например, судна типа «Новый Панамакс» вместимостью более 10 тыс. TEU составляет 300 тыс. долларов.
Республиканец также признался, что его выводит из себя активность Китая в Панаме. Именно китайские компании, по мнению президента, теперь управляют каналом. Власти Панамы это опровергают.
The New York Times утверждает, что два порта на противоположных концах канала находятся в управлении компании Hutchison Ports P&P, являющейся дочерним предприятием гонконгской корпорации CK Hutchison Holdings. Последняя имеет активные связи с Aviation Industry Corporation of China — китайской оборонной компанией.
История Панамского канала
Панамский канал, связавший Атлантический и Тихий океаны, построили по проекту США и приняли в эксплуатацию в 1914 году. Реализация проекта обошлась американскому бюджету в 387 млн долларов.
Протяженность канала — 81,6 км. Пропускная способность — до 38 судов в сутки. Пройти по Панамскому каналу могут 90% судов мирового флота.
До 1979 года каналом заведовали США. Затем еще десять лет водным путем управляла совместная панамо-американская комиссия. С 1999 года канал перешел под контроль Панамской Республики.
Основанием для перехода канала Панаме стали два соглашения, подписанные в 1977 году президентом республики Омаром Торрихосом и президентом США Джимми Картером.
Первый договор о нейтралитете и эксплуатации Панамского канала лишил США права размещать военные базы на территории канала, но предоставил возможность для прохода военных судов по нему.
Второй договор о Панамском канале установил передачу сооружения под управление Панамы 31 декабря 1999 года.