Мэр Омска рассказал, почему бульвар Архитекторов не отремонтировали в срок

«Как это обычно бывает, все документы делались второпях, и в первоначальном проекте проектировщиком не были учтены какие-то детали, про какие-то коммуникации забыли, где-то добавляли велодорожки, освещение. Мы подписали допсоглашение и учли в нём все нюансы. Мы получили финансирование. Как только наступит тепло, подрядчик туда зайдёт и всё доделает», — рассказал мэр в интервью порталу «НГС55».