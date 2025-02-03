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Мэр Омска рассказал, почему бульвар Архитекторов не отремонтировали в срок

Во всём виновата проектная документация.

Источник: Om1 Омск

Бульвар Архитекторов, одна из главных магистралей Левобережья, перекрыт уже больше года. Недавно мэрия предположила, что его реконструкция может завершиться ко Дню города в августе, то есть на 8 месяцев позже срока, который изначально был указан в контракте.

О причинах такой серьёзной задержки рассказал Сергей Шелест.

«Как это обычно бывает, все документы делались второпях, и в первоначальном проекте проектировщиком не были учтены какие-то детали, про какие-то коммуникации забыли, где-то добавляли велодорожки, освещение. Мы подписали допсоглашение и учли в нём все нюансы. Мы получили финансирование. Как только наступит тепло, подрядчик туда зайдёт и всё доделает», — рассказал мэр в интервью порталу «НГС55».

Также глава города подтвердил, что движение по бульвару постараются запустить ко Дню города.