Мэр Омска рассказал, почему бульвар Архитекторов не отремонтировали в срок

Бульвар Архитекторов, одна из главных магистралей Левобережья, перекрыт уже больше года. Недавно мэрия предположила, что его реконструкция может завершиться ко Дню города в августе, то есть на 8 месяцев позже срока, который изначально был указан в контракте.
О причинах такой серьёзной задержки рассказал Сергей Шелест.
«Как это обычно бывает, все документы делались второпях, и в первоначальном проекте проектировщиком не были учтены какие-то детали, про какие-то коммуникации забыли, где-то добавляли велодорожки, освещение. Мы подписали допсоглашение и учли в нём все нюансы. Мы получили финансирование. Как только наступит тепло, подрядчик туда зайдёт и всё доделает», — рассказал мэр в интервью порталу «НГС55».
Также глава города подтвердил, что движение по бульвару постараются запустить ко Дню города.