В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
«Информационное поле уже вовсю кипит о том, что поставки газа для региона (Приднестровье — ред.) будут идти через компании ЕС, в том числе из Венгрии. Схема далеко не прозрачная и дает широкое поле для махинаций, в том числе для (премьер-министра Молдавии) Дорина Речана и для небезызвестного бывшего председателя совета “Банка де Экономий” Виктора Бодю, ближайшего советника нынешней власти и большого начальника в газовой сфере. Поэтому я направила в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить законность этих соглашений», — написала Таубер в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что также обратилась в правительство и попросила предоставить информацию о договорах, ценах и обо всех посредниках в этих сделках и о том, какую роль в них играет Бодю.
«Если ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) в чем-то участвуют, как правило, это означает, что у них есть в этом вопросе личная финансовая выгода. Отсюда такая страсть к еврокредитам и такая нелюбовь к выплате пенсий и компенсаций. Вот и помощь Приднестровью может оказаться вовсе не бескорыстной», — подчеркнула Таубер.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что «Молдовагаз» является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию «Молдовагаз». Однако Санду заявляла, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.