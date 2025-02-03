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Андрей Бочаров поручил взять на контроль ситуацию с ОРВИ в регионе

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области стабильная, но наметилась тенденция к росту заболеваемости. Задачи по сохранению благополучной санитарной обстановки поставил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

По словам главы региона, четвертая и пятая недели 2025 года отметились ростом числа случаев сезонных заболеваний.

«Погодные условия, принятые меры по профилактике простудных заболеваний, своевременно и в полном объеме проведенная вакцинация позволяют удерживать уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом ниже эпидемического порога», — отметил Андрей Бочаров.

Тем не менее по итогам пятой недели 2025 года число заболевших выросло на 17%, при этом более половины случаев приходится на детей до 14 лет. Губернатор поручил держать на особом контроле эпидемиологическую заболеваемость в школах, детских садах и соцучреждениях региона, при необходимости будут приниматься оперативные меры по недопущению распространения сезонных ОРВИ.

Еще одна важная задача, поставленная губернатором, обеспечение нужного запаса лекарственных средств, в первую очередь противовирусных препаратов. Особое внимание — соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в медучреждениях.

Руководителям трудовых коллективов предприятий и организаций Волгоградской области рекомендуют обеспечить входной контроль заболевших сотрудников, в помещениях должен быть налажен комфортный температурный режим.