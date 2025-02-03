Андрей Бочаров поручил взять на контроль ситуацию с ОРВИ в регионе

По словам главы региона, четвертая и пятая недели 2025 года отметились ростом числа случаев сезонных заболеваний.
«Погодные условия, принятые меры по профилактике простудных заболеваний, своевременно и в полном объеме проведенная вакцинация позволяют удерживать уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом ниже эпидемического порога», — отметил Андрей Бочаров.
Тем не менее по итогам пятой недели 2025 года число заболевших выросло на 17%, при этом более половины случаев приходится на детей до 14 лет. Губернатор поручил держать на особом контроле эпидемиологическую заболеваемость в школах, детских садах и соцучреждениях региона, при необходимости будут приниматься оперативные меры по недопущению распространения сезонных ОРВИ.
Еще одна важная задача, поставленная губернатором, обеспечение нужного запаса лекарственных средств, в первую очередь противовирусных препаратов. Особое внимание — соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в медучреждениях.
Руководителям трудовых коллективов предприятий и организаций Волгоградской области рекомендуют обеспечить входной контроль заболевших сотрудников, в помещениях должен быть налажен комфортный температурный режим.