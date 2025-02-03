Андрей Бочаров поручил взять на контроль ситуацию с ОРВИ в регионе

Тем не менее по итогам пятой недели 2025 года число заболевших выросло на 17%, при этом более половины случаев приходится на детей до 14 лет. Губернатор поручил держать на особом контроле эпидемиологическую заболеваемость в школах, детских садах и соцучреждениях региона, при необходимости будут приниматься оперативные меры по недопущению распространения сезонных ОРВИ.