Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скрывавшей свои доходы омской чиновнице изменили причину увольнения

Теперь экс-чиновница уволена в связи с утратой доверия, а не по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура через суд добилась изменения формулировки увольнения чиновницы из Русско-Полянского района с доходами, которые оказались больше расходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры выяснили, что сотрудница администрации Калининского сельского поселения не предоставила сведения о расходах, которые превысили совокупный ее доход с супругом за три года.

В надзорном ведомстве отметили, что предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах является нарушением, которое влечет увольнение с муниципальной службы с формулировкой «с утратой доверия». При этом в распоряжении об увольнении чиновницы указана другая — «по собственному желанию».

Прокуратура через суд потребовала изменить основание увольнения на утрату доверия. Инстанция удовлетворила иск.

Прокуратура