Скрывавшей свои доходы омской чиновнице изменили причину увольнения

Прокуратура через суд добилась изменения формулировки увольнения чиновницы из Русско-Полянского района с доходами, которые оказались больше расходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры выяснили, что сотрудница администрации Калининского сельского поселения не предоставила сведения о расходах, которые превысили совокупный ее доход с супругом за три года.
В надзорном ведомстве отметили, что предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах является нарушением, которое влечет увольнение с муниципальной службы с формулировкой «с утратой доверия». При этом в распоряжении об увольнении чиновницы указана другая — «по собственному желанию».
Прокуратура через суд потребовала изменить основание увольнения на утрату доверия. Инстанция удовлетворила иск.