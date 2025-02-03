Скрывавшей свои доходы омской чиновнице изменили причину увольнения

В надзорном ведомстве отметили, что предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах является нарушением, которое влечет увольнение с муниципальной службы с формулировкой «с утратой доверия». При этом в распоряжении об увольнении чиновницы указана другая — «по собственному желанию».