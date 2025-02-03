ЦИК: сервисом по поиску участка для голосования уже воспользовались около 80 тыс. граждан

«В период проведения кампании работал Информационно-справочный центр ЦИК, мы оперативно реагировали на поступающие запросы избирателей, принимали необходимые меры, направленные на реализацию избирательных прав граждан. Было обработано более 2200 звонков. Основные темы обращений — это поиск участка для голосования, уточнение сведений о местах размещения предвыборных программ кандидатов, желание голосовать не по месту регистрации. Велась также работа по рассмотрению письменных обращений. С начала кампании их поступило более 100. На все обращения по вопросам компетенции Центральной комиссии были даны ответы», — рассказал Игорь Карпенко.