Reuters узнал о неполных поставках военной помощи США Украине при Байдене

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США более $75 млрд военной помощи, а не $200 млрд. «Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. Но как президент я зафиксирую: мы получили больше 70 млрд [долларов], 76 с чем-то», — сказал он.