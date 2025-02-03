Лукашенко заявил о главных вопросах перед РФ и Беларусью, поставленных жизнью

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о главных вопросах, стоящих перед Россией и Беларусью, пишет БелТА.
Белорусский лидер отметил серьезность вызовов современности перед странами, но и заявил, что Беларусь и Россия в состоянии решить актуальные вопросы.
Также Лукашенко сказал, что в частых встречах с главами российских регионов он видит хороший «знак на перспективу» в плане решения главных вопросов, стоящих перед Беларусью и Россией.
— Жизнь поставила эти вопросы, — указал он.
Но еще Александр Лукашенко отметил хорошее в том, что внешние условия наконец-то заставили Беларусь и Россию заниматься «проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам». Далее он высказал убежденность в том, что страны могут решить все поставленные вопросы.
— Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы в состоянии в нынешних условиях решить те вопросы, которые жизнь поставила перед нами, — резюмировал президент.
Кроме того, Александр Лукашенко обратился к артистке Тамаре Мироновой, сказав про неповторимый талант.