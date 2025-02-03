Лукашенко заявил о главных вопросах перед РФ и Беларусью, поставленных жизнью

Но еще Александр Лукашенко отметил хорошее в том, что внешние условия наконец-то заставили Беларусь и Россию заниматься «проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам». Далее он высказал убежденность в том, что страны могут решить все поставленные вопросы.