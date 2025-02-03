Песков заявил, что у Зеленского нет права на переговоры

«Исходим из того, что украинский президент не имеет права на переговоры. Пока при сохранении в силе того указа обсуждать состав участников — забегать вперед», — добавил он.
Так Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ожидает, что сначала с президентом США Дональдом Трампом проведет диалог украинская сторона, и только затем пройдут расширенные мирные переговоры.
«Нам следует перейти к какому-то формату разговора с русскими. И я бы хотел видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. И, честно говоря, голос Евросоюза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю», — сказал Зеленский.
Кремль положительно отнесся к словам спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который выразил желание, чтобы Киев провел выборы до конца 2025 года. Песков напомнил о позиции России, которая считает, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины, и назвал такое мнение «очевидной юридической реальностью», не подлежащей оспариванию.
«Поэтому идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства — а она необходима с точки зрения фиксации каких-либо договоренностей — поэтому, безусловно, очень важная и понятно, что руководство Киевского режима она не совсем по душе», — продолжил Песков.