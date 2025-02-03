Песков заявил, что у Зеленского нет права на переговоры

«Нам следует перейти к какому-то формату разговора с русскими. И я бы хотел видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. И, честно говоря, голос Евросоюза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю», — сказал Зеленский.