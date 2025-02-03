Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК «Алые паруса»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Специальные службы РФ выполняют свою работу, информация уточняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в столичном ЖК «Алые паруса».

Источник: © РИА Новости

«Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно», — сказал Песков журналистам.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.