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В Кремле назвали важную тему в рамках переговоров по Украине

Тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Безусловно, эта тема важная. И понятно, что руководителю киевского режима (имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский — прим. “Ленты.ру”) она не совсем по душе», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков назвал проведение выборов на Украине необходимым с точки зрения легитимизации украинского руководства. Он также указал на заявление президента России Владимира Путина о необходимости легитимности властей Украины для юридической фиксации договоренностей в ходе урегулирования конфликта.

Ранее советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин раскритиковал план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал провальным план исключительно из пунктов о прекращении огня и требований провести выборы.

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