В Кремле назвали важную тему в рамках переговоров по Украине

«Безусловно, эта тема важная. И понятно, что руководителю киевского режима (имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский — прим. “Ленты.ру”) она не совсем по душе», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков назвал проведение выборов на Украине необходимым с точки зрения легитимизации украинского руководства. Он также указал на заявление президента России Владимира Путина о необходимости легитимности властей Украины для юридической фиксации договоренностей в ходе урегулирования конфликта.
Ранее советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин раскритиковал план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал провальным план исключительно из пунктов о прекращении огня и требований провести выборы.