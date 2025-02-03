Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату с беженцами в Судже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной провокацией со стороны Киева нанесение удара по школе-интернату в Судже Курской области, где укрывались покинувшие свои дома мирные граждане. Об этом представитель Кремля сказал во время беседы с журналистами.