Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Панферов назначен и.о. бизнес-омбудсмена Новосибирской области

Его кандидатура была утверждена депутатами заксобрания еще 17 декабря прошлого года.

Бывший первый вице-спикер законодательного собрания региона Андрей Панферов назначен исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО. Об этом рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Постановление о назначении Панферова подписал глава региона Андрей Травников в понедельник, 3 февраля. Его кандидатура была утверждена депутатами заксобрания еще 17 декабря прошлого года.

Андрей Панферов сложил депутатские полномочия в конце декабря 2024 года. Он проработал в этом статусе 20 лет. Андрей Панферов известен также как командир и идейный вдохновитель добровольческого отряда «Вега», созданного в Новосибирском регионе для участия в спецоперации.