Андрей Панферов назначен и.о. бизнес-омбудсмена Новосибирской области

Андрей Панферов сложил депутатские полномочия в конце декабря 2024 года. Он проработал в этом статусе 20 лет. Андрей Панферов известен также как командир и идейный вдохновитель добровольческого отряда «Вега», созданного в Новосибирском регионе для участия в спецоперации.