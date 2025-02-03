Пушков назвал главную проблему для политики Трампа

Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону.
«Брюссель клянется “жестко” ответить на угрозы Трампа повысить тарифы для Евросоюза, сообщает издание “Politico”. Торговая война США-ЕС может стать второй крупной тарифной войной, которой будет занята администрация Трампа. Именно эти войны могут стать главным содержанием внешней и торговой политики Трампа — и его основной головной болью. В этом случае Украина отступает еще дальше в системе приоритетов администрации Трампа», — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.