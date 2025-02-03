Удар ВСУ по интернату в Судже и взрыв в ЖК «Алые паруса». Темы брифинга Пескова

Возможные комбинации состава участников переговоров по украинскому вопросу пока не обсуждались, в Кремле исходят из того, что Владимир Зеленский сам себе запретил вести диалог с Россией: «Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа [о запрете переговоров], обсуждать возможную композицию участников, наверное, — это забегать вперед».