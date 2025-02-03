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Удар ВСУ по интернату в Судже и взрыв в ЖК «Алые паруса». Темы брифинга Пескова

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже, взрыв в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы и отношения с Сирией стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Остальные мероприятия главы государства пройдут в закрытом режиме.

Российский лидер не планирует встречу с представителями руководства ХАМАС, которые сегодня посещают Москву с визитом.

О взрыве в ЖК «Алые паруса»

Кремль не комментирует ситуацию со взрывом в московском ЖК «Алые паруса»: «Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать нам, конечно, невозможно что-то».

Об ударе ВСУ по Судже

Удар ВСУ по интернату в Судже является «чудовищной провокацией киевского режима».

О возможности переговоров с Украиной

Возможные комбинации состава участников переговоров по украинскому вопросу пока не обсуждались, в Кремле исходят из того, что Владимир Зеленский сам себе запретил вести диалог с Россией: «Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа [о запрете переговоров], обсуждать возможную композицию участников, наверное, — это забегать вперед».

Подвижек по организации контактов между Москвой, Вашингтоном и Киевом на данный момент нет.

Идея проведения выборов на Украине с целью легитимизации руководства важна, хотя она и не по душе Зеленскому.

Об отношениях с Сирией

Россия продолжит переговоры с Сирией по многим вопросам, в том числе о судьбе базы в Тартусе: «Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой».

О заявлениях Стармера

Что касается заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера, то Лондон остается апологетом затягивания российско-украинского конфликта: «Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима».

Россия всегда будет учитывать печальный опыт зашедших в тупик отношений с ЕС при дальнейшем взаимодействии.

Песков Дмитрий