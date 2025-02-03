Удар ВСУ по интернату в Судже и взрыв в ЖК «Алые паруса». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в Кремле проведет встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
Остальные мероприятия главы государства пройдут в закрытом режиме.
Российский лидер не планирует встречу с представителями руководства ХАМАС, которые сегодня посещают Москву с визитом.
О взрыве в ЖК «Алые паруса»
Кремль не комментирует ситуацию со взрывом в московском ЖК «Алые паруса»: «Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать нам, конечно, невозможно что-то».
Об ударе ВСУ по Судже
Удар ВСУ по интернату в Судже является «чудовищной провокацией киевского режима».
О возможности переговоров с Украиной
Возможные комбинации состава участников переговоров по украинскому вопросу пока не обсуждались, в Кремле исходят из того, что Владимир Зеленский сам себе запретил вести диалог с Россией: «Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа [о запрете переговоров], обсуждать возможную композицию участников, наверное, — это забегать вперед».
Подвижек по организации контактов между Москвой, Вашингтоном и Киевом на данный момент нет.
Идея проведения выборов на Украине с целью легитимизации руководства важна, хотя она и не по душе Зеленскому.
Об отношениях с Сирией
Россия продолжит переговоры с Сирией по многим вопросам, в том числе о судьбе базы в Тартусе: «Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой».
О заявлениях Стармера
Что касается заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера, то Лондон остается апологетом затягивания российско-украинского конфликта: «Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима».
Россия всегда будет учитывать печальный опыт зашедших в тупик отношений с ЕС при дальнейшем взаимодействии.