Захарова назвала позором молчание профильных структур на действия ВСУ

«Посмотрите, как они реагировали на ту информацию, которую им подбрасывал киевский режим, — продолжила она. — Ложную, с ложными обвинениями российской стороны. Вы вспомните, какую истерику устроило все международное сообщество, я имею в виду коллективный Запад, прогнувшиеся под ним сотрудники Секретариата [ООН] после того, как была совершена провокация в Буче. И вот фактические материалы. Не с фотографиями людей, чьи лица не видны, имена неизвестны. А фотографии и материалы, свидетельствующие о преступлениях в отношении реальных людей, чьи трупы, чей биологический материал доступен сейчас для изучения».