Захарова назвала позором молчание профильных структур на действия ВСУ

Как отметила Захарова, материалы о действиях киевских боевиков будут переданы в Секретариат ООН и представлены на заседаниях Совета Безопасности организации. «Все они доступны, их комментировали российские правоохранительные органы, министерство иностранных дел. Но возникает вопрос: откуда такая мягкость, если мы говорим дипломатично, а по-настоящему — откуда такое безразличие со стороны профильных организаций, структур и экспертов, которые обязаны реагировать на это должным образом?» — указала она.
«Ни одного слова реального, ни сочувствия, ни реальной политической реакции от тех, кто обязан это сделать на международных площадках, мы не слышим. О чем это говорит — в первую очередь о том, что они сами себя же опозорили. Я считаю, что надо квалифицировать это именно так», — подчеркнула дипломат.
Захарова обратила внимание на то, что профильные структуры, в том числе Секретариат ООН, используют «общие, размытые, даже не включающие в себя географические названия, количество жертв» формулировки.
«Посмотрите, как они реагировали на ту информацию, которую им подбрасывал киевский режим, — продолжила она. — Ложную, с ложными обвинениями российской стороны. Вы вспомните, какую истерику устроило все международное сообщество, я имею в виду коллективный Запад, прогнувшиеся под ним сотрудники Секретариата [ООН] после того, как была совершена провокация в Буче. И вот фактические материалы. Не с фотографиями людей, чьи лица не видны, имена неизвестны. А фотографии и материалы, свидетельствующие о преступлениях в отношении реальных людей, чьи трупы, чей биологический материал доступен сейчас для изучения».
Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, одного из них удалось задержать. Сейчас военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании 8 женщин. Следователи вместе с Министерством обороны РФ забрали тела убитых мирных жителей, уже назначены необходимые экспертизы. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.