Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах

Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. ЦИК также постановил считать избранным на должность президента республики Лукашенко.
По данным ЦИК, Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (свыше 5,136 миллиона человек).
В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1%, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, в 1994 году — 80,34% (во втором туре).
Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%.
На прошедших 26 января 2025 года выборах первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21% голосов, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 2,02%, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая — 1,86%, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.
Итоги выборов в целом по стране были подведены на основании представленных в ЦИК протоколов областных и Минской городской комиссий по выборам президента о результатах голосования по областям и Минску.
Ранее в понедельник на заседании комиссии глава ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что от граждан или наблюдателей жалобы о нарушении требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не поступали.