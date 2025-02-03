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ЦИК утвердил итоги выборов Президента Беларуси

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов Президента Республики Беларусь. Заседание ЦИК прошло 3 февраля в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В ЦИК представлены протоколы областных и Минской городской комиссий по выборам Президента о результатах голосования по областям и Минску, на основании которых установлены итоги выборов по стране», — сказал Игорь Карпенко.

Общее количество избирателей по стране составило 6 903 994 человека. Бюллетени получили 5 916 834 избирателя. Участие в голосовании приняли 5 916 195 избирателей.

Досрочно проголосовали 2 887 052 избирателя. По месту нахождения проголосовали 278 850 избирателей. В день выборов в помещении участка для голосования приняли участие в голосовании 2 750 293 избирателя.

За кандидатов в Президенты Республики Беларусь подано следующее количество голосов избирателей:

  • Гайдукевич Олег Сергеевич — 119 272 голоса избирателей;
  • Канопацкая Анна Анатольевна — 109 760 голосов избирателей;
  • Лукашенко Александр Григорьевич — 5 136 293 голоса избирателей;
  • Сыранков Сергей Александрович — 189 740 голосов избирателей;
  • Хижняк Александр Николаевич — 102 789 голосов избирателей.
  • Против всех кандидатов проголосовали 213 277 избирателей.

«Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82%, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании», — подчеркнула секретарь ЦИК Елена Балдовская.