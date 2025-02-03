Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID

Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона.
«Слова Трампа и Маска можно легко отнести к любой из финансируемых через загибающееся USAID молдавских НКО… USAID обвиняют в связях с госпереворотами в ряде стран… Наши злодеи, конечно, так крупно не плавали. Только в интернете пытались навести шороху, распихав по карманам американские деньги. А теперь без этой кормушки запал весь закончится. Сгинет кучка НКО-вредителей — только порадуемся», — приводит слова Шора Telegram-канал политблока.
По мнению политика, если в эти НКО перестанут вливать доллары, «любители сидеть на грантах начнут клянчить евро». «А мы будем и дальше изнутри противостоять этим продавцам Родины. Что мы успешно за время сандовского режима и делаем. Об этом говорят итоги референдума (о евроинтеграции), последней переписи населения и наши инфраструктурные и социальные проекты для людей, которые мы продолжаем вопреки попыткам режима помешать», — подчеркнул Шор.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.