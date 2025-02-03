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ЦИК: более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах

Свыше 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах президента.

Источник: Комсомольская правда

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что за президента Беларуси Александра Лукашенко свой голос на выборах отдали 5,1 миллиона белорусов.

Так, 3 февраля 2025 года ЦИК принял постановление, которым признал выборы президента Беларуси 2025 года состоявшимися. И также в ЦИК подвели итоги президентских выборов, заявив о победе Александра Лукашенко, за которого проголосовали более 5,1 миллиона белорусов.

— Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5136293 голоса избирателей, что составило 86,82%, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании, — проинформировали в комиссии.

Накануне глава Администрации президента Крутой сказал, что первый зарубежный визит Лукашенко после выборов совершит в Россию.

И также глава Администрации президента Крутой назвал планы Лукашенко после выборов.

А еще мы писали про указ белорусского президента, что белорусы могут получить право голосовать на выборах в России, а россияне — в Беларуси.