ЦИК: более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что за президента Беларуси Александра Лукашенко свой голос на выборах отдали 5,1 миллиона белорусов.
Так, 3 февраля 2025 года ЦИК принял постановление, которым признал выборы президента Беларуси 2025 года состоявшимися. И также в ЦИК подвели итоги президентских выборов, заявив о победе Александра Лукашенко, за которого проголосовали более 5,1 миллиона белорусов.
— Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5136293 голоса избирателей, что составило 86,82%, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании, — проинформировали в комиссии.
Накануне глава Администрации президента Крутой сказал, что первый зарубежный визит Лукашенко после выборов совершит в Россию.
И также глава Администрации президента Крутой назвал планы Лукашенко после выборов.
А еще мы писали про указ белорусского президента, что белорусы могут получить право голосовать на выборах в России, а россияне — в Беларуси.