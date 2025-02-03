ЦИК: более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах

Так, 3 февраля 2025 года ЦИК принял постановление, которым признал выборы президента Беларуси 2025 года состоявшимися. И также в ЦИК подвели итоги президентских выборов, заявив о победе Александра Лукашенко, за которого проголосовали более 5,1 миллиона белорусов.