Премьер Дании: вопрос Гренландии обсудят на саммите в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Дания достигла договоренности с лидерами стран ЕС, что вопрос Гренландии будет включен в повестку неформального саммита в понедельник. Об этом сообщила премьер Дании Метте Фредериксен по прибытии на встречу сообщества в Брюсселе.
«Со всеми остальными странами достигнута договоренность, что сегодня мы, конечно же, также обсудим Гренландию», — сказала Фредериксен, которая хотела бы заручиться поддержкой ЕС.
«В Европе существует очень сильная и широкая поддержка необходимости уважения границ. Это, конечно, относится и к границам Королевства Дания», — подчеркнула премьер.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.