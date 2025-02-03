Премьер Дании: вопрос Гренландии обсудят на саммите в Брюсселе

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.