Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового

В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти глава государства, руководствуясь п. 7 ст. 84 и ч.11 ст. 106 Конституции, своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю Аппарата Совета Министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства.