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Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 47 «О полномочиях Правительства Республики Беларусь». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

В соответствии с Конституцией Беларуси 3 февраля 2025 года правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом.

В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти глава государства, руководствуясь п. 7 ст. 84 и ч.11 ст. 106 Конституции, своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю Аппарата Совета Министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства.

Как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, Президиума Национальной академии наук Беларуси, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Лукашенко Александр