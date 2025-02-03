Лидеры ЕС обсудят на саммите укрепление обороны и отношения с Трампом

Грозит ли это тем или иным образом самому существованию НАТО? Выйдут ли США из этого военного блока? С большой вероятностью можно утверждать, что не произойдет ни первого, ни второго. Хотя НАТО явно является рудиментом Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, и эффективность этого военного союза (как и ООН) весьма эфемерна, существованию альянса в ближайшей перспективе ничего не угрожает, и США из него выходить не намерены. Что, в принципе, не исключает создания внутри НАТО каких-либо временных (ситуационных) военных союзов для решения тех или иных вполне конкретных военных задач.