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CNN: стремление Трампа выполнить свои обещания сулит потрясения США и всему миру

«Когда президента избирает народ, а затем он делает то, что обещал, — это демократия. Пристегнитесь!» — написал 1 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но чем такая демократия угрожает США и миру, разбирался канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, последние шаги Трампа отражают некоторые из его давних одержимостей, включая тенденцию оказывать влияние на более слабых противников. Его сторонники настаивают на том, что это работает, ссылаясь на капитуляцию Колумбии неделей ранее и разрядку ситуации на Ближнем Востоке якобы после того, как Трамп пригрозил «обрушить на них ад».

Развязанные Трампом торговые войны воплощают его безудержное использование власти и показывают, как его убеждения противоречат десятилетиям традиционного мирового лидерства США. Его вера в торговые пошлины — знакомый прием, который помог ускорить скатывание США в Великую депрессию 1930-х годов, — представляет собой огромную авантюру.

Они грозят поставить под угрозу традиционное лидерство США и обязательства, которые страна взяла на себя. Это может иметь пагубные последствия для функционирования мировой экономики.

В зоне риска находятся международные соглашения и обязательства, данные союзникам. Например, Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), которое Трамп растоптал новыми пошлинами для Канады и Мексики, и договор, по которому США передали контроль над Панамским каналом.

Огромные пошлины, которые он анонсировал для Канады и Мексики, связаны с непоколебимым убеждением Трампа в том, что Америку обворовывают практически все остальные страны. Мнимая цель пошлин — наказать американских союзников за то, что они не сделали больше для пресечения нелегальной миграции и попадания фентанила в Соединенные Штаты.

Введение пошлин уже выставляется как победа Трампа. Но она обойдется дорого.

Мексика собирается дать свой ответ в понедельник. Президент Клаудия Шейнбаум в воскресенье предупредила, что лучшим способом решения проблем являются переговоры, а не конфронтация.

Канада в субботу уже пообещала ввести ответные пошлины на американский импорт на сумму более чем 100 млрд долларов. Несколько ведущих канадских политиков призвали канадцев начать бойкотировать продукцию из США, включая вино и спиртные напитки.

Торговая война США против Канады фактически уничтожает торговое соглашение НАФТА, которое США, Мексика и Канада подписала во время первого президентства Трампа и которое сам Трамп объявил великой победой.

Уничтожение этого соглашения рискует ввергнуть экономику Канады и Мексики в глубокую рецессию.

Тем не менее соседи США, несмотря на незначительный размер их экономик, тоже могут навредить США. Их ответные тарифы могут привести к повышению цен на основные товары в стране, несмотря на то, что Трамп пообещал снизить стоимость продуктов питания для американских покупателей.

Это рана, которую он сам нанес американской экономике. Я ожидаю рост инфляции в следующие три-четыре месяца.

Ларри Саммерс
бывший министр финансов США

Тарифные залпы Трампа по соседям также ставят под сомнение готовность Канады встать на защиту США в случае необходимости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу уже намекнул на это: «История сделала нас друзьями, экономика сделала нас партнерами, а необходимость сделала нас союзниками. Это звучало актуально на протяжении многих десятилетий… от пляжей Нормандии до гор Корейского полуострова, от полей Фландрии до улиц Кандагара».

Христя Фриланд, бывший министр финансов Канады, а теперь кандидат на пост лидера Либеральной партии Канады и, следовательно, на замену Трюдо на посту премьер-министра, высказалась гораздо жестче: «Это акт экономической войны. И президент (Трамп) ясно дал понять, что это прямая атака на наш суверенитет. Американцы будут поражены канадским ответом».

Кроме того, лишившись партнера в лице США, Канада и Мексика могут искать союзников в другом месте. США также рискуют подтолкнуть своих союзников в объятия противников, таких как Китай.

В связи с этим возникает все больше вопросов о том, приведет ли политический и экономический блицкриг Трампа к урегулированию хоть одной из проблем, для решения которых он и был избран. Возможно, вместо этого Трамп спровоцирует более глубокие национальные разногласия, создаст экономический хаос и оставит Америку в изоляции после того, как отдалит от себя союзников и разрушит международный порядок?

Трамп Дональд