CNN: стремление Трампа выполнить свои обещания сулит потрясения США и всему миру

Огромные пошлины, которые он анонсировал для Канады и Мексики, связаны с непоколебимым убеждением Трампа в том, что Америку обворовывают практически все остальные страны. Мнимая цель пошлин — наказать американских союзников за то, что они не сделали больше для пресечения нелегальной миграции и попадания фентанила в Соединенные Штаты.