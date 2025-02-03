В Канаде предупредили США об «ошеломляющем» ответе Оттавы на пошлины

21 января Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады. Помимо защиты бизнеса США, политик рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для указанных стран в борьбе с торговлей фентанилом.