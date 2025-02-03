Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде предупредили США об «ошеломляющем» ответе Оттавы на пошлины

Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд в интервью телеканалу CNN заявила, что Соединенные Штаты будут «ошеломлены» ответом Оттавы на введение пошлин главой Белого дома Дональдом Трампом.

Источник: AP 2024

«Американцы будут ошеломлены ответом Канады», — сказала она.

Фриланд подчеркнула, что канадцы будут «сражаться» за свою страну и «добьются успеха». Она добавила, что жители страны «разгневаны» и «решительны».

Политик также назвала решение президента США «актом экономической войны».

Накануне агентство Reuters сообщило, что Трамп планирует обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум введенные Штатами пошлины на товары из их страны. По словам американского лидера, Канада и Мексика должны США «много денег».

21 января Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады. Помимо защиты бизнеса США, политик рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для указанных стран в борьбе с торговлей фентанилом.

В дальнейшем Трамп распорядился взимать пошлины начиная с 4 февраля.

дипломатия